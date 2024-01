Quais são os 3 melhores queijos do mundo? Veja ranking internacional

O TasteAtlas divulgou em sua plataforma quais são os queijos melhores queijos avaliados pelos usuários da plataforma, que não são especialistas em gastronomia, por isso o voto é popular. No ranking os ‘100 melhores queijos do mundo’ teve os seguintes produtos no pódio: Parmegiano Reggiano (1º), Mussarela de Búfula Camapana (2º) e Stracchino di Crescenza (3º).

A plataforma internacional ainda disponibiliza detalhes sobre o resultado: foram mais de mil tipos de queijos avaliados pelos usuários do site.

A classificação média aconteceu após os dados serem coletados. Foram cerca de 36 mil notas. O Brasil contemplou a lista com o queijo Canastra (24º), Coalho (85º) e Minas (83º).

É importante lembrar que o TasteAtlas considera avaliações que não possuem cunho profissional.