Quanto custa comer no Maní, restaurante cofundado por Daniel Redondo e Helena Rizzo

O restaurante Maní, cofundado por Daniel Redondo, chef catalão morto nesta sexta-feira, 24, aos 46 anos, oferece uma experiência gastronômica excepcional em São Paulo. Seu cardápio é diversificado e inclui três categorias principais: Menu 3 Cursos, Menu-Degustação e Menu À La Carte.

No Menu 3 Cursos, os clientes podem escolher uma entrada, um prato principal e uma sobremesa do cardápio por R$ 26 — subindo para R$ 290, caso optem pelo bife ancho como prato principal. Esse menu também inclui um belisquete surpresa.

O Menu-Degustação, elaborado por Helena Rizzo e Willem Vendeven, atuais chefs, oferece uma experiência mais completa por R$ 680, com a opção de harmonização por R$ 550. É importante observar que todos os membros da mesa devem optar pelo menu-degustação, e os pedidos são aceitos até uma hora antes do fechamento do restaurante.

*Valores apurados em 25/11/2023.

Saída de Daniel Redondo do Maní

Daniel Redondo anunciou sua saída do Maní em 2017. O chef catalão, ex-marido e sócio de Helena Rizzo, deixou o restaurante para seguir um projeto que combinasse suas paixões pela corrida e pela culinária.

Após sua saída, Helena e sua equipe passaram a comandar o grupo, que inclui o restaurante Maní, a Casa Manioca, a Padoca do Mani e o Manioca Iguatemi. Daniel Redondo faleceu nesta sexta-feira, 24, aos 46 anos, vítima de um acidente de trânsito.