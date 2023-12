Quanto custa o menu-degustação mais caro de Buenos Aires?

No final de novembro e com 8 meses de casa, o Trescha, restaurante de Buenos Aires, na Argentina, foi premiado pelo Michelin, com o chef Tomás Treschanski à frente de todo o negócio que oferece um cardápio diversificado e considerado criativo.

Depois dessa conquista, o restaurante ficou ainda mais em evidência também porque apresenta o menu-degustação mais caro de Buenos Aires: aproximadamente $ 100.000 (R$ 1350), além de somar acréscimos com harmonizações sem álcool $28.000 (R$ 378), ou com, até U$140.000 (R$ 1890).

Em torno do balcão para 10 pessoas, 14 cozinheiros vão te oferecer iguarias completas com montagem rápida e que, ao mesmo tempo, misturam sabor, texturas e cores. A exemplos, podemos citar as friturinha de ar, kimchi e mexilhões, missô de trufa, flan de claras com dashi de pancetta maturada e outros!

“Todo mundo já falou que é o menu mais caro da Argentina, mas posso nomear restaurantes mais caros que não têm um centro de investigação, nem têm a mesma proporção de cozinheiros para comensais que temos. Há uma gastronomia muito mais rentável, mas esta é a maneira de um cozinheiro comunicar à sociedade os seus valores”, justificou o dono.

Gostou e quer ler em mais detalhes? Você pode acessar a matéria completa do Paladar, escrita por Fernanda Meneguetti, clicando aqui, e conferir localização, outras opções oferecidas, conhecer mais do chef e ainda ver fotos do negócio na Argentina.

