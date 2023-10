Conheça o restaurante de Buenos Aires com as melhores avaliações

Com uma recepção acolhedora no bairro de Palermo Viejo, em Buenos Aires, o Fogón Asado é um omakase de carnes que oferece uma experiência de 10 passos (US$ 80).

Para ir ao Fogón é preciso estar com fome, pois os 10 tempos são substanciosos. É preciso ter sede também, já que são cinco vinhos, mais o espumante das boas-vindas, água com ou sem gás, o coquetel, café ou chá...

É importante destacar que as reservas são disputadas e obrigatórias, além de ter hora para chegar e ser necessariamente pontual. Afinal, o omakase começa ao mesmo tempo para todos os 35 participantes.

Muito mais do que a degustação de carnes, o Fogón Asado ainda oferece clássicos da cozinha portenha. Para saber mais sobre o restaurante, leia a matéria completa.

