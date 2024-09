Saiba onde comer a melhor torta de queijo espanhola de São Paulo

A torta de queijo, também conhecida como tarta basca, é uma sobremesa leve e cremosa, perfeita para qualquer ocasião. Com uma base crocante que contrasta com seu recheio suave, seu sabor delicado agrada a paladares de todas as idades. Originária da Espanha, a tarta basca ganhou grande popularidade na cidade de São Paulo.

Inspirada em uma de suas versões favoritas, a da Jon Cake, a doceira Paula Akerman, proprietária da Cakerman, desenvolveu receitas que combinam uma base amanteigada de biscoito com recheios cremosos e sabores equilibrados. Segundo a repórter Fernanda Meneguetti, do Paladar, essas tortas têm sabores intensos, mas sem serem enjoativos. A Cakerman, localizada na Vila Madalena, oferece três versões: clássica, doce de leite e pistache.

Aos 26 anos, Paula inaugura esta semana a Cakerman no famoso Beco do Batman, em São Paulo, com a proposta de criar uma doceria inovadora e cheia de influências. “Chamo todas de torta de queijo, sendo uma basca, uma mineira e uma italiana. Vou lançar uma versão de chocolate com um toque de pimenta e praliné de milho frito, que será a mexicana”, revelou Paula, já antecipando futuros projetos.

Quanto custa?

Foto: Leo Martins/Estadao

As fatias da tarta de basca variam de R$ 26 a R$ 28. Inteiras, para levar, precisam ser encomendadas e custam de R$ 200 a R$ 220, com oito fatias e um quilo e cem gramas.

Tarta basca de queso

Tarta de queso, ou tarta basca Foto: mehmet/AdobeStock

Ficou com vontade e quer se aventurar na cozinha sozinho? Aprenda a fazer essa tarta de queijo de maneira fácil e rápida. Separando cinco ingredientes ao lado de um modo de preparo que possui nove passos. Confira a receita completa neste link.