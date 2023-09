Queijo de Minas medalhista na França é feito apenas por mulheres

O queijo Maria Nunes, feito somente por mulheres de uma mesma família, do município de Santo Antônio do Itambé, em Minas Gerais, foi um dos medalhistas de ouro do 6º Mondial du Fromage et des Produits Laitiers Tours’ (Mundial de Queijos e Produtos Lácteos de Tours), no Vale do Loire, na França. As informações são do portal Itatiaia.

Com a conquista, o Brasil soma 81 medalhas no Mondial du Fromage. O evento é realizado a cada dois anos e contou com a participação de dois mil queijeiros de todo o mundo.

A produtora Christiane Brandão, que comanda a produção, conta que precisou vencer a resistência da família - especialmente de seu pai - para botar a mão na massa e tornar o seu queijo um dos melhores do mundo. “Para ele, as mulheres não haviam sido feitas para a lida na roça, trato de vacas e ordenha”, contou ao Itatiaia.

Ela precisou sair de casa, estudar fora, se preparar por meio de cursos e treinamentos para voltar anos depois e provar que poderia lidar com a produção.

Essa foi a primeira medalha de ouro do Maria Nunes no Mundial. Além dela, o queijo já conquistou uma medalha de prata.

