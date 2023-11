Queijo no feijão? Chef desvenda o ‘segredo’ inusitado de seu tempero

O feijão é um acompanhamento clássico do arroz na mesa brasileira, e pode ser preparado de diversas maneiras: com bacon, beterraba, louro, coentro, entre outros ingredientes deliciosos. Cada família tem sua própria forma de preparar esse prato tradicional, não é verdade?

Durante o programa The Chef com Edu Guedes, o chef Renato Pires revelou uma maneira surpreendente de preparar o feijão do dia a dia. Na verdade, não se trata de uma técnica complicada, mas sim de um ingrediente especial que você provavelmente nunca imaginou usar antes.

“Eu costumo adicionar dois pedacinhos de queijo gorgonzola no feijão. Fica realmente delicioso”, assegura o cozinheiro. Este queijo, com suas características veias azuis esverdeadas, é notável pela textura macia e cremosa, além de seu sabor exótico.

Se você quiser experimentar, a receita é simples. Deixe o feijão de molho durante a noite, escorra a água e reserve. Cozinhe-o normalmente na panela de pressão, refogue o alho, acrescente a salsinha e tempere com sal a gosto. Em seguida, adicione o queijo e está pronto.

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.