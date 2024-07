O queijo roquefort francês é um produto feito com leite cru e naturalmente gordo de ovelha. Ele apresenta uma sensação cremosa e úmida na boca, com sabor salgadinho e tons metálicos que são provenientes do mofo azul.

Inspirada no tradicional queijo, a Le Vieux Berger lançou uma versão liofilizada do roquefort e, ao contrário da cremosidade, o queijo traz uma textura crocante, conforme mostrou a matéria de Débora Pereira, do blog Só Queijo, do Paladar. A marca lançou quatro versões do produto: farinha, cristais, dadinhos ou pepitas.

Liofilizar o queijo

O método de liofilizar é sublimar a água do alimento, fazendo o queijo passar do congelado ao vapor, em condições de pressões muito baixas. Portanto, é uma forma de desidratar o produto lácteo enquanto preserva seus sabores.

Outro efeito desse método é que a percepção do sabor salgado aumenta, porque o sal é sentido de acordo com o tanto de água presente no alimento.

Não é um queijo roquefort original

A marca avisa, porém, que esta versão não está prevista no caderno de regras do roquefort e, por isso, o produto não tem direito a denominação de origem. Todo queijo DOP segue uma determinação da sua quantidade de umidade, e por ser desidratado ele não entra para o grupo dos nobres queijos franceses.

Receitas para harmonizar o roquefort

Como ele é salgado por natureza, o queijo roquefort combina demais com pratos doces. Uma sugestão é usá-lo como acompanhamento com pêra grelhada para um pernil de cordeiro. Outra opção é bater com banana e fazer uma mousse que serve tanto como sobremesa quanto entrada.