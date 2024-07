Queijos brasileiros têm potencial probiótico, revela estudo; saiba quais são

Alimentos com potencial probiótico são reconhecidos por seus benefícios para a saúde, e um estudo do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) de Campinas (São Paulo) descobriu que os queijos brasileiros prato e minas fazem parte deste grupo.

Os pesquisadores destacaram, após testes clínicos, que estes queijos apresentam a presença de bactérias do gênero Lactobacillus, que foram consuras e com potencial probiótico.

Segundo o portal Canal Rural, a descoberta é um ponto de partida importante em relação a diversificação e qualidade dos alimentos probióticos, apesar de mais estudos ainda serem necessários.

Alimentos probióticos

Os alimentos probióticos geralmente são lembrados pelo iogurte, kefir, kombucha e outros fermentados. Eles possuem bactérias vivas e leveduras que trazem benefícios à saúde.

PUBLICIDADE

Eles são diferentes dos prebióticos, que possuem substâncias presentes nos alimentos -como legumes e frutas- que não podem ser digeridas, mas que alimentam os micróbios que o intestino já possui.

Leia também

Queijo brasileiro eleito o melhor do mundo

Um queijo brasileiro foi eleito o melhor do mundo em 2024 no 3º Mundial de Queijo: o Morro Azul, fabricado em Santa Catarina. A Vermont Queijos Especiais, produtora do queijo campeão, mencionou que ele passa por um processo de produção voltado para a retenção de umidade, com o objetivo de conferir alta cremosidade. Saiba mais.

PUBLICIDADE

Melhor queijo parmesão do mercado

Agora que você já sabe quais queijos brasileiros têm potencial probiótico, explore também outras versões e estilos disponíveis nos mercados, como o queijo parmesão, optando pelo de maior qualidade.

O teste às cegas do Paladar reuniu especialistas para descobrir qual é a melhor marca disponível aos consumidores, considerando critérios como sabor, textura e aroma. Confira o teste completo aqui.