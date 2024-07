Saiba onde experimentar excelentes queijos brasileiros

Que queijo é bom, a gente sabe. Alguns apresentam tanta qualidade que são premiados em concursos nacionais e internacionais, reconhecidos pelo sabor, textura e cremosidade. Alguns queijos brasileiros, premiados e excelentes nesses quesitos, se tornaram destaque em uma tábua do restaurante Tuju, em São Paulo.

O blog escrito por Débora Pereira ao Paladar detalha a experiência: o local, que prioriza comidas sazonais paulistas, oferece dez mini pratos e, ao final, uma tábua de queijos (nove brasileiros e um mineiro) acompanhados de doces, completando uma noite de degustação.

Um dos donos do restaurante Tuju, Ivan Ralston, disse rapidamente que, servir a tábua de queijos só depois da sobremesa, embora possa parecer estranho para alguns clientes, na verdade é culturalmente parte da tradição inglesa. Leia o conteúdo completo.

Nove queijos brasileiros na tábua

Avecuia: Rima (SP) Jordão: Queijaria do Jordão (SP) Mandala: Pardinho (SP) Hades: Quinta das Magnolias (SP) Quina: Pé do Morro (SP) Azul Britania: Bela Fazenda (SP) Coração da Serra: Christophe e Zeide (SP) Dolce Bosco: Capril do Bosque (SP) Casca Florida: Santa Clara Dourados (MG) Tulha: Fazenda Atalaia (SP)

3º Mundial de Queijo: queijo brasileiro é campeão

O queijo Morro Azul, fabricado em Santa Catarina pela Vermont Queijos Especiais, foi o grande campeão no 3º Mundial de Queijo. Após empatar com o Gruyère Suíço, o produto brasileiro acabou levando a melhor e se consagrou como um dos melhores do mundo entre quase dois mil queijos que participaram da competição. Leia mais detalhes aqui.

Queijos brasileiros entre os melhores do mundo

Em dezembro de 2023, o TasteAtlas divulgou o ranking com os 100 melhores queijos do mundo e os queijos brasileiros aparecem duas vezes na lista, com o queijo Canastra em 24º lugar e o Queijo Minas, que aparece no finalzinho da lista, em 93º. Relembre.