Brasil tem dois queijos entre os melhores do mundo; saiba quais

O TasteAtlas divulgou nesta semana o ranking com os 100 melhores queijos do mundo e o Brasil aparece duas vezes na lista.

O queijo Canastra está em 24º lugar. Originário da região da Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, o queijo é feito com leite de vaca cru e é semiduro ou ligeiramente mais macio e seu sabor é levemente ácido e picante, conforme descrito pelo ranking mundial.

Além do Canastra, o Queijo Minas aparece no finalzinho da lista, em 93º. O queijo artesanal é elaborado com leite de vaca cru e apresenta uma textura macia e esponjosa pela umidade. O sabor é suave e levemente salgado, conforme a observação do TasteAtlas.

As avaliações do TasteAtlas

O TasteAtlas, um site focado em gastronomia, se distingue por seus rankings alimentados pelas avaliações de usuários, ao invés de especialistas. Nesta plataforma, usuários de todo o mundo avaliam pratos típicos de várias nações, atribuindo notas de 0,5 a 5.

Para compor seus rankings, o TasteAtlas considera a média dessas notas, refletindo a percepção coletiva dos usuários sobre cada prato. Este método oferece uma visão geral sobre a popularidade e o apelo culinário dos pratos no âmbito global.

Além disso, o site apresenta listas comparativas que exploram pratos com ingredientes ou técnicas similares, destacam as melhores avaliações de uma culinária específica, ou fornecem classificações mais gerais. Este formato fornece uma análise interessante das tendências e preferências no mundo da gastronomia, baseada na experiência e opinião dos usuários.