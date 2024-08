3 receitas práticas em que o forno se torna o seu melhor amigo na cozinha

O forno funciona como um aliado para quem deseja apostar em receitas práticas na rotina. Ele pode realçar os sabores de uma receita simples, assim como adicionar aquele toque gratinado na finalização de um prato.

Além disso, ele também é muito funcional quando o assunto é diversidade, já que desde os preparos os simples até os mais sofisticados, dá para contar o forno para se tornar o seu ‘’melhor amigo’' na cozinha.

Todas essas são vantagens desse equipamento, e dá para aproveitar desde que as melhores receitas sejam preparadas no forno. Em mais um Caderno de Receitas, o Paladar separou receitas fáceis que usam o equipamento. Acesse todas na matéria completa.

1. Torta de figo

A principal característica dessa torta é umidade, resultado do uso da fruta entre os ingredientes combinada com a massa amanteigada, além do toque de caramelo e finalização com o creme de inglês.

PUBLICIDADE

Embora pareça muita coisa, essa receita é fácil e em seu resultado final causa uma explosão de sabores no paladar. Veja a receita completa aqui.

Na foto torta de figo. Foto: Felipe Rau/Estadão Foto: Felipe Rau/Estadão

2. Pão caipira

Seja para acompanhar um lanche saboroso ou passar uma manteiga, o pão caipira é uma excelente opção. A padeira do restaurante Mocotó, Raquel Lima, compartilhou quais são os ingredientes e passos completos para preparar esse pão, considerado fofinho e saboroso. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE

Receita de pão caipira da padeira Raquel Lima, do restaurante Mocotó. Foto: Ricardo D'Angelo

Leia também: As melhores manteigas dos supermercados

3. Parmegiana de frango

Acompanhado de um arroz soltinho e batatas fritas, a parmegiana de frango fica ainda mais completa. Finalize o prato, que está entre as receitas práticas clássicas, com queijo parmesão por cima e leve ao forno para gratinar, o que dará um toque ainda mais especial no sabor. Veja a receita completa aqui.

Parmegiana de frango. Foto: Rodolfo Regini