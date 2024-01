Relembre a melhor marca de leite condensado eleita em 2023 pelo Paladar

Para você ter uma melhor experiência de compra com o leite condensado, o Paladar reuniu um júri especializado de 5 confeiteiros para avaliar 8 marcas do produto no supermercado.

Para isso, a equipe levou em consideração a forma do ingrediente quando levado ao fogo em densidade de brigadeiro: antes, durante e depois de pronto - até esfriar. Assim, foi possível eleger um ranking no qual o primeiro lugar ficou com a marca Itambé.

Ao apresentar características como textura sedosa e aparência brilhante, além da maciez, o leite condensado da Itambé também lembrou o gosto do leite em pó. Para conferir mais detalhes e saber as demais marcas no ranking, leia a matéria completa da jornalista Chris Campos.