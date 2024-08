Conheça o novo restaurante com cara de casa de vó no bairro Paraíso

Localizado no bairro do Paraíso, o restaurante Josefa no Paraíso, de primeira impressão, pode parecer uma simples casinha de bairro, mas vai muito além disso.

Com ambiente acolhedor que remete à casa de uma avó, o estabelecimento oferece uma experiência gastronômica única, marcada por pratos criativos e um serviço impecável. Sob o comando das chefs Bel Crozera e Tainá Maia, que se conheceram anos atrás em um bistrô no Rio de Janeiro, o Josefa combina memórias afetivas com alta gastronomia, destacando-se como um dos destinos imperdíveis da capital paulista.

O que pedir?

Dentre os destaques da casa estão o bolinho de abacate com molho de castanha-de-caju e wasabi, ao bolovo surf’n’turf (R$ 37), o porco e camarão, que viaja na maionese de picles de cenoura (R$ 38) e à broa de milho, gentilmente umedecida pelo caldo de tenros fígado e corações de galinha (R$ 50).

Outras sugestões são o ravioli de cavaquinha (R$ 110) e o entrecôte de porco com béarnaise (molho clássico à base de manteiga, gema, vinho branco e estragão), a salada de ervas e a montanha de fritas fininhas (R$ 79).

Sobremesa

Na hora de pedir a sobremesa nesse restaurante com cara de casa de vó, vale apostar no pavê de chocolate belga, feito com creme de baunilha e biscoito champagne amolecido no leite com rum e salpicado com “sucrilhos” de massa folhada e flor de sal (R$ 34).

Endereço: R. Afonso de Freitas, 642, Paraíso. Qua. a sáb., das 19h às 22h45; sáb. e dom., das 12h às 16h30.

Para saber tudo sobre o estabelecimento, leia a matéria de Fernanda Meneguetti, no Paladar.