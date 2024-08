“A internet foi a sacada que eu tive para estourar”, diz Ferreira. O primeiro vídeo que viralizou, em 2021, mostrava a picanha com aligot, com cerca de três quilos. A fama foi inesperada. “Tínhamos duas lojas sem estrutura para atender tanta gente”, afirma. De acordo com ele, o faturamento do restaurante aos sábados girava em torno de R$ 10 mil a R$ 15 mil. Depois de viralizar, esse valor passou para R$ 47 mil.

Com o vídeo da parmegiana, quase 9 mil pratos foram vendidos em dois meses, entre fevereiro e março deste ano. Na internet, Ferreira busca sempre expor a sua imagem, diretamente atrelada à sua marca. “Fazemos brincadeiras para chamar a atenção do cliente; não queremos mostrar só a comida, buscamos sempre conduzir os conteúdos de diferentes jeitos”, diz. Em 2023, o negócio faturou R$ 38,5 milhões. Quer saber mais sobre a trajetória do Point do Gordão? Acesse a reportagem completa neste link.