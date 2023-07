Restaurante é processado após cliente alegar ter sofrido ‘lesões corporais’ com prato apimentado

A comida foi considerada pela consumidora "imprópria para consumo humano" Foto: imagem: freepik

Uma comida apimentada do restaurante Coup de Thai, nos Estados Unidos, gerou um processo. Harjasleen Walia, diz ter sofrido lesões corporais permanentes, após experimentar o aperitivo Dragon Balls, que são almôndegas de frango apimentadas, em julho de 2021.

A moça acusa o estabelecimento de negligência e sofrimento emocional. Além disso, ainda alega que o prato era impróprio para o consumo humano, gerando problemas de saúde que persistem por dois anos após o ocorrido. As informações são do jornal New York Post que teve acesso ao processo do restaurante.

No processo, Harjasleen relata que estava ciente de que o prato era apimentado e pediu para o garçom uma versão mais leve. Porém, após degustar, sofreu queimaduras em suas cordas vocais, esôfago e nariz.

No documento a mulher também diz que acredita que os bolinhos são perigosos para a vida, e que a equipe do restaurante não estava preparada para lidar com a reação que o alimento causou nela.