Essa receita de calda de frutas vermelhas com pimenta da chef Marcella Contipelli é uma ótima opção para quem quer complementar seu doce predileto com um sabor picante. Servido com sorvete de baunilha ou até mesmo com uma torta doce, essa calda de frutas vermelhas apimentada é sucesso garantido.

Calda de frutas vermelhas com pimenta

Ingredientes 160 g morango

80 g framboesa

80 g amora

80 g mirtilo

1 xícara de açúcar

1/2 limão espremido

1 pimenta dedo de moça

Sorvete de baunilha a gosto Preparo 1 Coloque as frutas em uma panela

2 Adicione o açúcar e o limão.

3 Deixe em fogo baixo até que comece a derreter e soltar os líquidos.

4 Adicione a pimenta dedo de moça cortada em cubinhos sem as sementes.

5 Deixe em fogo baixo até atingir a espessura da geléia.

6 Retire do fogo e reserve até que esfrie.

7 Sirva com sorvete de baunilha.

