5 restaurantes para aproveitar o melhor da culinária do Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro desponta como uma das cidades mais icônicas do mundo, atraindo anualmente milhares de turistas de todos os cantos do globo durante o verão. Encantados pelas suas deslumbrantes belezas naturais e seus pontos turísticos emblemáticos, os visitantes se maravilham com tudo que a cidade tem a oferecer.

Para quem pretende visitar a cidade e aproveitar tudo o que tem de melhor, saiba que a gastronomia não fica de fora e que há restaurantes maravilhosos que precisam entrar no roteiro da viagem. Um dia no Rio equivale a algumas refeições, por isso, o Paladar separou cinco restaurantes para cinco paradas gastronômicas durante o dia, confira:

Perfeita para o café da manhã, na padaria artesanal carioca, que é também café e empório, você vai encontrar, além de clássicos como o pão na chapa, o pão com ovo e o croissant, que vão ajudar a aproveitar a manhã na praia a adiar a hora do almoço. O local ainda oferece outras opções, como croque da fofa e kimcheese

Onde: R.General Polidoro, 25, Botafogo. 8h/20h | fecha dom. e 2ª. Tem unidades no Jardim Botânico e no Leblon.

Essa opção traz uma experiência muito especial, que inclui uma voltinha de barco para chegar ao restaurante e um almoço à beira d’água. No cardápio, você vai encontrar boas pedidas como o sashimi de peixe branco maturado com ponzu, chili oil e crispy de escamas; linguiça de peixe defumada e preparada na brasa, servida com geleia de pimenta da casa; e a lula na brasa recheada com cebola, tomate e manjericão fresco.

Onde: Ilha Primeira, Barra da Tijuca - acesso via barcos, que saem de pontos como Shopping Barra Point e estação de metrô Jardim Oceânico. Sex. 17h30/22h; sáb. 12h/22h; dom.12h/18h | fecha de 2ª a 5ª.

Esse boteco oferece além das cervejas, porções, pratos e drinques com essência espanhola, como já indica o nome. Uma sangria blanca é uma boa pedida para aproveitar o fim da tarde na cidade maravilhosa, assim como uma clássica caipirinha.

Onde: R. Almirante Gavião, 11, loja G, Tijuca. 11h/18h | fecha 2ª.

O restaurante oferece um jantar icônico, mas é preciso se programar e fazer uma reserva com antecedência para conseguir um lugar à mesa do chef Rafael Costa e Silva. O local funciona apenas com menu-degustação e boa parte dos ingredientes vem de hortas próprias ou de pequenos agricultores do Rio. O cardápio é sazonal, mas são sempre oito aperitivos, quatro pratos e duas sobremesas.

Onde: Largo dos Leões, 35, Humaitá.

O Elena é um casarão do século XIX, com vista para o Jardim Botânico e o Cristo Redentor. O local traz uma mistura de restaurante, bar e espaço para ouvir boa música. Durante o fim de semana, o lugar costuma ficar aberto até mais tarde, aproveite para tomar um drinque.

Onde: R. Pacheco Leão, 758, Jardim Botânico. 19h/1h | séx. e sáb. até 2h; fecha dom.

