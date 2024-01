Restaurante mostra bilhete com pedido engraçado de cliente por estar de dieta

Um restaurante do Reino Unido conseguiu atrair risadas nas redes sociais ao compartilhar o bilhete de um cliente que quis sair da alimentação saudável sem que ninguém ao seu redor descobrisse.

Na foto compartilhada no Instagram do Munchies Eston, o comprador escolheu escrever no pedido que era para o entregador ‘’bater silenciosamente’' na porta quando chegasse, justificando o motivo: ‘’[eu] deveria estar de dieta’’.

O restaurante vende pizza, hambúrguer, batatas fritas e outros salgados recheados em combos, além das sobremesas. Conforme o portal PEGN, o pedido continha waffle com sorvete, calda de chocolate e pizza.

Os produtos não estão na lista de uma dieta pelo alto teor de gordura. No entanto, como está na legenda da publicação, o restaurante garante que o segredo do cliente está guardado.