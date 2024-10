Restaurante em Nova York faz sucesso por motivo surpreendente

Comida de avó não tem igual. É isso que o Enoteca Maria, restaurante em Nova York, também pensa. A casa, localizada em Staten Island, não tem chefs profissionais, ao invés disso eles convidaram avós de todo o mundo para cozinharem.

As vovós convidadas que mandam na cozinha, então o menu varia. A casa já serviu pratos argentinos e japoneses, por exemplo, no site é disponibilizado o calendário com as próximas nacionalidades. O cardápio também possui uma parte fixa com clássicos italianos. As próximas avós vêm diretamente de Bangladesh, Peru, Egito e Sri Lanka.

Além de cozinhar, elas dão uma aula de culinária, que precisa ser reservada com antecedência, para transmitir técnicas e ajudar a manter viva as tradições. Muitas vezes, as avós também saem da cozinha para conversar com os clientes. Abraços e muitas risadas estão garantidos no evento!

A experiência é disputadíssima, então é obrigatório fazer reserva. O Enoteca Maria funciona de sexta a domingo, com mesas às 14h30, 17h30 e 19h30. Eles também só aceitam pagamento em dinheiro. Se você está planejando uma viagem para Nova York, não deixe incluir no roteiro.

Leia também: receita de avó é sucesso em restaurante da chef Renata Vanzetto

Batata da Vó Cida, sucesso de Renata Vanzetto, passa a ser vendida em assadeiras Foto: Cony Pinheiro

É difícil criar um roteiro gastronômico em São Paulo e não se deparar com uma das casas da chef Renata Vanzetto. A chef tem 5 restaurantes espalhados pela cidade, os 5 M’s: Muquifo, Mama Vanzetto, Miado, Ema e Me Gusta. No Muquifo, localizado no Jardins, um prato encanta: a batata da Vó Cida.

Feita com o tubérculo, creme de leite de lata e caldo de carne, assumidamente industrializado. A receita é cheia de memória afetiva, pois foi aprendida com a avó da chef, dona Cida. O prato é bestseller no restaurante, onde é servido acompanhado de um bife à milanesa.

O sucesso foi tanto que agora ele é comercializado também na Mercearia Maravilha, empório da chef, para quem quer fazer o prato em casa. Leia mais sobre aqui.