As melhores pizzas da Itália segundo ranking internacional

Pizza você pode pedir em um restaurante ou prepará-la em casa, já que sua popularidade e versatilidade -inclusive de ingredientes- são grandes vantagens. Considerando a produção italiana, o TasteAtlas atualizou, nesta terça-feira, 15, o ranking das melhores pizzas da Itália.

No ranking, a mussarela é um ingrediente de grande destaque, porque ela aparece como um ingrediente protagonista das pizzas mais bem avaliadas por pessoas de todo o mundo. Quer saber quais são? Veja abaixo:

Pizza quattro formaggi (3º lugar)

Essa é a famosa pizza de quatro queijos, composta por mussarela e outros três tipos de queijo, geralmente locais. Esse sabor, que ficou com 4,4 estrelas do total de 5, também leva manjericão e tomate.

Pizza Margherita (2º lugar)

Em segundo lugar, essa pizza se destaca pela combinação de tomates vermelhos, queijo mussarela branco e manjericão verde. Hoje, é uma das mais conhecidas, por isso é facilmente encontrada em restaurantes não somente da Itália, mas de outros países. No ranking, conquistou 4,6 estrelas em votação popular.

Pizza Napoletana (1º lugar)

Essa pizza quase conquistou o total de estrelas: 4,8. Sua base fininha de massa é complementada por um molho à base de tomate, alho e orégano, e também pode levar mussarela em algumas versões, que acaba a tornando semelhante a pizza margherita.

Como funciona o TasteAtlas?

A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações de usuários, focando na autenticidade, qualidade dos ingredientes e experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações.

Manual da pizza caseira perfeita

Como mencionado anteriormente, você pode preparar uma pizza em casa, escolhendo o seu sabor favorito para recheá-la. Confira o manual da pizza caseira para entender como ter o resultado perfeito na combinação de ingredientes.