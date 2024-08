O Dia dos Pais é comemorado no próximo domingo, 11, e nada melhor do que um almoço delicioso para celebrar a data. Para ajudar, diversos restaurantes de São Paulo prepararam cardápios especiais para ocasião.

A seguir, confira cinco restaurantes que terão pratos feitos especialmente para a data. Confira mais sugestões de restaurantes na matéria de Matheus Mans, no Paladar.

Rincón Escondido

O espaço não é um restaurante, mas oferece experiências gastronômicas diversas focadas no universo da parrilla. A casa é o destino ideal para comemorar o Dia dos Pais com o Jantar Experiência (R$ 364 por pessoa), nos dias 9 e 10 de agosto, das 19h às 21h30.

O menu é especial para a data terá antepasto, pimentões e cebolas grelhados, cesta de pães e molho chimichurri; de entradas, mix de linguiças artesanais, bruschetta de tomate com gorgonzola e bruschetta de morcilla doce; o primeiro prato será matambrito suíno e mollejas (timo); no prato principal, bife ancho ou bife de chorizo, acompanhado com batata-doce; e, de sobremesa, panqueca de doce de leite com sorvete de nata.

PUBLICIDADE

Endereço: R. Madalena, 69, Vila Madalena.

Carlota

O Carlota também terá receitas especiais para o Dia dos Pais. Prestes a completar 30 anos, o restaurante servirá uma entrada, um prato principal e uma sobremesa selecionados pela chef Carla Pernambuco. A entrada exclusiva é a abóbora cabotiá assada com manteiga defumada, nuts e coalhada (R$ 50). Para o principal, o gnocchi com erva doce e linguiça artesanal e fonduta de parmesão (R$ 90). A sobremesa é uma opção cheia de frescor e envolve morangos assados com creme de chocolate branco e marshmallow (R$ 39).

PUBLICIDADE

Endereço: R. Sergipe, 753, Higienópolis.

Sal Gastronomia

O chef Henrique Fogaça criou um menu especial para celebrar a data, que estará disponível no almoço e jantar. Como entrada, steak tartare de mignon com ovo de codorna frito e batatas rústicas (R$ 53). Como principais, nhoque de mandioquinha com ragú de javali (R$ 149) e stinco de cordeiro com nhoque de batata na manteiga e sálvia (R$ 153). Na sobremesa, doce de leite com banana cremosa, biscotti e sorvete de baunilha (R$ 43).

Endereço: R. Bela Cintra, 1958, Jardins.

PUBLICIDADE

Vista

Os restaurantes Vista Ibirapuera e Vista Jardins terão pratos especiais para comemorar o Dia dos Pais, que estarão disponíveis dos dias 9 a 11 de agosto. Na casa principal, que fica no topo do Museu de Arte Contemporânea da USP, será servido um bife de chorizo grelhado, molho de pimentas brasileiras, salada de batata laranja tostada com cebola assada, agrião e farofa de alho, por R$ 139.

Já a unidade do Shops Jardins, será servido polvo na chapa com arroz negro, legumes tostados e aioli, pelo mesmo valor, a R$ 139.

Endereços: Vista Jardins. Rua Haddock Lobo, 1626, Jardins. | Vista Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1301, Vila Mariana.

PUBLICIDADE

Tuy, Cocina

O restaurante que oferece comida ibérica preparou um prato especial para o Dia dos Pais, que será servido no domingo. Um saboroso Stinco de Cordeiro Assado ao Vinho Tinto e Especiarias (R$139,90) regado com o próprio molho do cozimento é a estrela da data comemorativa. O prato é acompanhado de fettuccine na manteiga com sal.