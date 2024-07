Conheça o único restaurante brasileiro na lista dos melhores da Time: ‘Da Bahia ao mundo’

O restaurante brasileiro Origem, localizado em Salvador, Bahia, foi eleito um dos Melhores Lugares do Mundo de 2024 pela revista Time. O estabelecimento foi destacado como um dos “World’s Greatest Places” pela Time, que elogiou a dupla de chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca por serem “pioneiros na exibição de ingredientes e técnicas introduzidos por africanos escravizados, misturando-os com influências indígenas brasileiras e europeias”.

Além do Origem, a Time destacou os melhores hotéis, cruzeiros, atrações, museus, parques e outros estabelecimentos ao redor do mundo. A conquista foi divulgada pelo restaurante em suas redes sociais, celebrando mais esse reconhecimento.

Os pratos diferenciados também foram citados. Como aqueles que resgatam a história afro da bahia, com refeições africanas, deixadas de lado como efó e também pratos que homenagem figuras da religião do Candomblé. Outra novidade é uma laboratório de pesquisa que o casal pretende abrir. “Planejamos que seja como um museu gastronômico vivo”, disse Fabrício Lemos para a publicação.

No Instagram oficial do Origem, eles escreveram a novidade para os seguidores do restaurante. Além disso, agradeceram pelo carinho do público. “Gratidão, é só isso que conseguimos sentir. Da Bahia para o mundo!”, finalizaram. O que não falta são comidas tradicionais da Bahia, então confira duas dicas de receitas do Paladar:

Lambreta

Badejo, miniarroz de licuri e caldo de lambreta: receita do chef Fabrício Lemos Foto: Leonardo Freire

“Lambreta” é o nome do prato rico em caldo, que contém moluscos cozidos, muita cebola e coentro. É um sucesso na Bahia, especialmente na capital, Salvador.

Confira aqui a matéria completa.

Bobó de camarão da Dadá

O bobó também teminfluências da cozinha africana e da indígena. A base do preparo é a macaxeira (mandioca ou aipim, se você mora no Sudeste). O creme, saboroso por si só, funciona perfeitamente com o camarão, grande protagonista da receita. A Baiana Dadá, chef do restaurante Tempero da Dadá, em Salvador, ensina como preparar o prato.Aprenda o passo a passo. Foto: Felipe Rau/Estadão

Essa delícia de receita promete camarões cremosos refogados no leite de coco, essa receita do restaurante Tempero da Dadá ainda inclui um creme de aipim delicioso. Veja mais neste link.