Restaurantes nos EUA passam a proibir jovens com menos de 25 anos; entenda

Nos Estados Unidos, um movimento crescente visa proibir jovens na faixa dos 20 anos de frequentar determinados restaurantes e estabelecimentos. Essa medida, embora ganhe força atualmente, já é praticada por alguns locais há anos.

The Auction House

Johnny B. Barounis abriu a The Auction House no Upper East Side de Nova York em 1993 e, desde então, a mensagem é explícita: às sextas e sábados, apenas clientes com 25 anos ou mais são permitidos na entrada.

Para a CNN Travel, Barounis explicou que sua política de idade era rara naquela época, e alguns chegaram a questionar sua decisão de manter os clientes mais jovens fora do bar. Três décadas depois, o lugar se tornou uma espécie de instituição e a política de 25 anos ou mais nos fins de semana foi tão bem recebida que ele a implementou em seu outro bar, o The Back Room.

Outros bares e restaurantes

Hoje, muitos bares e lounges nos EUA impõem restrições de idade semelhantes, se não até mais rigorosas, na esperança de evitar o comportamento indisciplinado de jovens.

Bliss, um restaurante caribenho de luxo que abriu no mês passado nos subúrbios de St. Louis, em Missouri, provocou debates fervorosos por limitar a entrada a mulheres com 30 anos ou mais e homens com 35 anos ou mais.

Diferença de idade

Em relação ao Bliss, algumas das críticas se concentraram no fato de que as regras são diferentes para homens e mulheres. O estabelecimento defendeu sua política de permitir mulheres com mais de 30 anos e homens com mais de 35 anos, escrevendo em uma postagem de maio no Facebook que pretende criar uma “atmosfera adulta e sexy”, além de um “ambiente sofisticado”.

O intervalo de cinco incomodou alguns clientes, como mulheres que atendiam aos requisitos de idade e que expressaram frustração por não poderem visitar o restaurante com seus parceiros homens.

Proibir jovens em restaurantes é uma tendência?

Em geral, a sociedade parece ter chegado a uma aceitação em relação às restrições de idade em certos estabelecimentos. Mas especialistas dizem que estabelecimentos exclusivos para idade dificilmente se tornarão uma tendência.

Embora os donos de restaurantes e bares geralmente possam definir suas próprias regras sobre proibir jovens no local, excluir clientes com menos de 35 ou 30 anos omite uma fatia desejável do mercado. As gerações mais jovens tendem a gastar mais dinheiro em bebidas e refeições fora e é improvável que os bares e restaurante queiram abrir mão disso.