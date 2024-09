Restaurantes japoneses em São Paulo: saiba onde comer bem com bom custo-benefício

São Paulo, conhecida por sua grande oferta gastronômica, conta com uma forte presença da culinária japonesa. E embora seja fácil encontrar restaurantes japoneses, o verdadeiro desafio é encontrar opções que combinem variedade de pratos típicos com preços acessíveis.

Em matéria para o Paladar, Matheus Mans selecionou estabelecimentos que se destacam justamente pelo bom custo-benefício, oferecendo qualidade a um preço justo. A seleção abrange diferentes regiões e estilos, com alternativas para quem deseja explorar a culinária japonesa sem comprometer o orçamento. Vale lembrar que, devido ao custo elevado dos insumos, manter um padrão de qualidade nessa culinária é essencial para uma boa experiência. Confira as sugestões:

Torico Ramen

Esse restaurante é a escolha certa para quem gosta de ramen. Dá para encontrar boas alternativas no cardápio a partir de R$ 37,80, considerando os diferentes tipos desse prato. O Torico Ramen, no entanto, é especializado em ramen com Tori Paitan, um caldo de frango que confere cremosidade ao prato.

Endereço: R. Thomaz Gonzaga, 110 - Liberdade

Aizomê

Esse restaurante, sob o comando da chef Telma Shiraishi, busca proporcionar aos clientes a cozinha japonesa contemporânea, valorizando os ingredientes locais e sazonais, apresentando assim diversidade.

Você pode pedir o Frango Teriyaki, com sobrecoxa de frango sem osso ao molho teriyaki ou Tonkatsu, um lombo suíno empanado e frito, além de da refeição conhecida como settos, Yakizakana e mais.

Endereço: Av. Paulista, 52 - 2o. Andar - Bela Vista

Su

Localizado no Shopping Pátio Higienópolis, esse restaurante chama atenção pela diversidade e custo benefício. Você pode experimentar tanto pratos frios quanto quentes da culinária oriental, como espetinhos de lula e camarão rosa, polvo ao molho de gergelim preto, bluefin akami e mais.

Endereço: Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis.

Outros restaurantes japoneses para comer bem com bom custo-benefício

Esses são apenas três restaurantes sugeridos para comer bem a um preço mais em conta, mas a matéria completa abrange sete estabelecimentos com essa proposta e que valem a visita. Confira todos.

