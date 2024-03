Pedidos trocados de propósito? Descubra a encantadora história por trás deste restaurante japonês

Um pedido trocado no ‘Restaurante de Pedidos Errados’ faz parte da experiência única do restaurante. Localizado em Tóquio, no Japão, o estabelecimento possui uma história cativante por trás do seu funcionamento.

Por lá, todos os funcionários que atuam como garçons são idosos que convivem com a demência, o que geralmente surpreende os visitantes em vários sentidos devido ao reflexo do esquecimento e outras questões de cognição mental.

A iniciativa do japonês Shiro Oguni ao abrir o ‘The Restaurant of Order Mistakes’ é conscientizar as pessoas sobre a doença e incentivar uma sociedade mais inclusiva e tolerante.

Os clientes frequentemente recebem pratos diferentes, o que também promove interação, comunicação e diversão com reações inesperadas, sendo estes os principais pilares do lugar.

Esses aspectos também beneficiam os idosos, que se sentem incluídos na sociedade com o trabalho e se deparam com uma atmosfera acolhedora. Esse conjunto fez com que o estabelecimento ganhasse visibilidade nas redes sociais.