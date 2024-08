O que não pedir em restaurantes japoneses e por quê

A comida japonesa ganhou popularidade mundial, e é comum encontrar em cidades de outros países restaurantes japoneses, mas neles você pode se deparar com adaptações que se diferem das receitas originais. No Japão, é possível experimentar a autêntica comida japonesa, com sabores e ingredientes típicos, mas é importante saber o que não pedir em restaurantes japoneses.

Vale destacar que são apenas algumas práticas que os moradores do país costumam fazer, mas não necessariamente regras rígidas. Conheça algumas delas para aproveitar a melhor experiência gastronômica no país. As informações são do Table All.

Encharcar o peixe em molhos

Em mesas de restaurantes japoneses, é habitual potes de molhos e condimentos para realçar o sabor de pratos. No entanto, os japoneses preferem colocar somente um pouco de molho, não chegando a encharcar o alimento.

Sejam fatias de limão ou molho de soja, você pode perguntar para o chef da casa quais seriam as melhores combinações com o que está sendo servido, já que isso é comum nos restaurantes japoneses.

Consumir com hashis ou mãos?

Você pode utilizar ambas possibilidades nos restaurantes japoneses, basta adequá-las dependendo do que será consumido. Para o niguiri, um peixe que fica em cima de arroz, dá para usar as duas opções, enquanto para o aperitivo tsumami, é melhor o hashi.

Cortar o sushi para comer

O sushi é um dos alimentos mais servidos nos restaurantes japoneses, e o correto é colocá-lo inteiro na boca. Cortar ou quebrar o ingrediente em pedaços não é uma ação frequente entre os japoneses, preservando o sabor e a textura do alimento.

Chef's hand holding fresh piece of salmon Foto: Irina/Adobe Stock

Não comer logo depois de servir

Algumas comidas japonesas podem perder o frescor e os sabores acentuados se não forem consumidas logo depois de servidas, e, sabendo disso, os japoneses preferem colocar em prática esse ponto.

Chegar atrasado

Alguns pedidos não são comuns de serem feitos, enquanto algumas práticas também não agradam os olhos de chefs japoneses. Alguns restaurantes no país costumam começar a servir os clientes ao mesmo tempo, então chegar atrasado não é uma boa atitude.

Agora que você sabe o que não pedir em restaurantes japoneses, pode aproveitar uma boa experiência no país.