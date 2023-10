Robôs, comida espacial e curiosidades: Saiba como foi o evento Homo Curiosus

Foi realizado neste sábado, 21, em Lisboa, Portugal, o Homo Curiosus, um evento onde se pode provar comida de astronauta e falar com um robô. O Ari, assim se chama, respondeu perguntas sobre os mais variados temas, bem semelhante ao ChatGPT, e foi o protagonista do evento.

Quem esteve lá pôde aprender a criar hologramas e experimentar a comida do futuro, como as gomas que os astronautas comem no espaço ou insetos desidratados, distribuídos aleatoriamente por meio de uma roleta.

Segundo o portal Nit, as crianças puderam conhecer e ouvir o astronauta João Lousada, do Fórum Espacial Austríaco. Além disso, houve uma conversa com a sexóloga Valerie Tasso sobre sexualidade e as maneiras como a biotecnologia poderia mudar a forma como as pessoas amam.

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.