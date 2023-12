Saiba de onde é o Melhor Chef do Mundo com menos de 30 anos

No mês de outubro, por meio de avaliações com pessoas de todos os países com menos de 30 anos, o concurso S. Pellegrino Young Chef Academy conseguiu eleger entre 15 competidores o melhor chef mais jovem do mundo: o português Nelson Freitas.

Conforme informações o do portal Nit, ao longo de dois dias em Milão, Riccardo Camanini, do Lido84, Hélène Darroze (Marsan), Vicky Lau (Tate Dining Room), Pía León (Kjolle) e Nancy Silverton (Osteria Mozza) fizeram parte do elenco de jurados.

Representando a Península Ibérica, Nelson conquistou o primeiríssimo lugar com a criação de um salmonete crocante, ouriço-do-mar e alho negro caseiro, por meio da ajuda de Filipe Carvalho, chef executivo do Fifty Seconds.

No comunicado sobre o resultado, os especialistas detalharam a justificativa do campeão, descrevendo os “refinados dotes culinários, pela seleção dos ingredientes e pela beleza do prato, além das fortes mensagens que transmitiu”.

Além dele, o português Artur Gomes, de 30 anos, também levou o Prémio de Responsabilidade Social com o prato Vale das Lobas de aipo, que ‘‘resulta de práticas socialmente responsáveis, veiculando uma mensagem de sustentabilidade”.