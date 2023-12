Mocotó, de Rodrigo Oliveira, é escolhido como um dos restaurantes mais lendários do mundo

Com o ano chegando ao fim, a plataforma TasteAtlas atualizou boa parte de suas listas, e entre elas a que contempla os 150 restaurantes mais lendários do mundo, responsável por avaliar os estabelecimentos que se destacam não apenas em longevidade, mas também em qualidade de serviço.

A plataforma contabilizou 27.751 restaurantes tradicionais, e os 150 selecionados levaram em consideração três aspectos: tempo de funcionamento (isto é, há quantos anos o estabelecimento foi fundado), classificação dos visitantes e classificação dos pratos servidos pelas casas.

É necessário frisar que os rankings do TasteAtlas não são pautados em avaliações de cunho profissional, mas amador. O site é um lugar onde usuários do mundo todo registram suas experiências gastronômicas atribuindo notas que vão de 0,5 a 5, então os dados são coletados e têm suas médias calculadas e divulgadas.

No resultado deste ano, o Brasil entrou na lista com três restaurantes. São eles: o Mocotó, localizado em São Paulo e fundado em 1973 (110° lugar); o Restaurante Yemanjá, localizado em Salvador e fundado em 1967 (99° lugar); e o Palácio da Churrascaria, localizado no Rio de Janeiro (69° lugar).