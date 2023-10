Saiba onde comer entremets, os doces em formato de frutas

A sobremesa que ilude os olhos está se destacando nas vitrines de confeitarias em Fortaleza. Ao imitar o formato de frutas, as “entremets” buscam capturar a essência do sabor doce para atrair os entusiastas da confeitaria.

Os doces de limão, maçã, banana, tangerina e morango são obras-primas nas habilidosas mãos do chef pâtissier Cédric Grolet. Reconhecido como o Melhor Chef Pâtissier do mundo pela associação Les Grandes Tables du Monde, ele esculpe verdadeiras obras de arte em forma de frutas.

Para que você possa saborear o doce, o portal O Povo preparou uma lista com os melhores locais para encontrar. Confira:

Molino Padaria Artesanal

Na Molino Padaria Artesanal, os olhos são atraídos pelo vermelho vibrante das cerejas, que se destacam entre as opções do cardápio. Além da clássica cereja recheada com compota e bolo de cacau, a padaria oferece entremets de tangerina, limão, morango e cacau. A casa também surpreende com criações de pistache, café e caramelo, tudo elaborado sem a presença do comum leite condensado brasileiro. A chef confeiteira Julia Zimermann destaca o equilíbrio e a sutileza dos sabores, ressaltando a diferença na abordagem dos doces brasileiros em comparação aos tradicionais.

Petite Surprise

Já na Petite Surprise, a inovação é a palavra de ordem. A entremet de coco surpreende com um mousse cremoso de coco, acompanhado por um creme de abacaxi e uma casquinha de chocolate moldada no formato de uma quenga de coco. A chef confeiteira Beatriz Montenegro explora combinações não convencionais de sabores, criando uma experiência única para os paladares curiosos.

Antoinette Boutique de Doces

A Antoinette Boutique de Doces oferece uma experiência sensorial completa com seu entremet de mini limão siciliano. Feito com ingredientes nobres, incluindo chocolate de alta qualidade, a sobremesa é elaborada sem o uso de essências artificiais, trazendo à tona o verdadeiro sabor da fruta. A boutique valoriza não apenas o sabor, mas também a apresentação e a qualidade dos produtos, buscando sempre surpreender seus clientes.

Mangue Azul

No Mangue Azul, a maçã verde se destaca entre os entremets mais pedidos. Composto por ganache monté de canela, compota de maçã verde e crumble de nuts, a sobremesa é um verdadeiro deleite para os apreciadores de doces refinados. O chef confeiteiro Wellington Teixeira destaca o cuidado e a dedicação da equipe, que trabalha com ingredientes naturais e sem corantes artificiais, resultando em sobremesas únicas e memoráveis.