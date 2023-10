Se você gosta de tomar aquela cervejinha gelada no final de semana, mas não tem com quem deixar seu cachorrinho, os bares pet-friendly em São Paulo podem ser uma solução. E, recentemente, a TRILHA abriu uma unidade nova no Itaim Bibi.

A TRILHA Itaim tem alma de boteco e possui um cardápio repleto de petiscos, e a melhor parte é que você pode levar seu amigo de quatro patas junto. O local tem espaço para 26 pessoas se sentarem e abrirá todos os dias da semana em diversos horários. Abaixo, você encontra os detalhes.

Serviço

Rua Pedroso Alvarenga, 569, Itaim Bibi. Seg. à sex. (12h às 23h30), sáb. (10h às 23h30) e dom. (10h às 22h)