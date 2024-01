Saiba quais são os melhores restaurantes de Recife para comer bolo de rolo, segundo ranking

O bolo de rolo, uma das sobremesas típicas de Recife (PE), se destaca por sua massa fina, envolta por uma camada de goiabada e generosamente coberta pelo açúcar que derrete na boca.

O reconhecimento de Recife como uma das Melhores Cidades Gastronômicas do Mundo, segundo o TasteAltas, também ressaltou restaurantes locais que conquistaram paladares dos usuários da plataforma com essa iguaria tradicional.

É importante ressaltar que o TasteAtlas reúne avaliações amadoras com o intuito de explorar a culinária mundial. Em resumo, as informações sobre os pratos e restaurantes são fornecidas por pessoas que não são profissionais da área gastronômica.

Restaurante Tio Pepe

Casa dos Frios

Casa da Cultura Pernambucana

Instituto Ricardo Brennand

Bolo de Rolo JC

Teste em casa

Caso você queira reproduzir o tradicional bolo de rolo no conforto do seu lar, a receita descrita pela redação do Paladar proporciona uma experiência saborosa do prato. Veja a receita completa aqui.