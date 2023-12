Saiba de qual comida típica brasileira Dulce Maria virou fã

Dulce Maria, uma das mais famosas integrantes do grupo mexicano RBD, veio ao Brasil com sua banda completa e acabou se deliciando com a culinária brasileira, inclusive nos bastidores dos shows.

Durante as apresentações do Soy Rebelde Tour, os músicos e artistas precisavam dar uma pausa para beber água e até comer. Em um dos intervalos, em São Paulo, Dulce foi flagrada bem animada comendo uma coxinha.

A foto, divulgada pelo Jornal de Brasília e que também circula as redes sociais, mostra a integrante completamente chique e arrumadíssima para seguir com a turnê, mas, antes, o lanchinho foi um clássico brasileiro.

Um outro destaque é que ela também está segurando um sachê de molho, deixando a combinação ainda mais do jeitinho brasileiro. Dá para combinar com mostarda ou maionese, por exemplo, mas a artista escolheu o catchup.

Além disso, nas redes sociais, Dulce mostrou mais de uma vez que acabou conhecendo outros tipos de alimentos, como um pão de queijo, também bastante típico, para o seu café da manhã, assim demonstrando uma paixão pela diversidade gastronômica daqui.

Receitas testadas e aprovadas

Ficou com vontade de comer as mesmas coisa que a Dulce Maria? O Paladar tem várias receitas, testadas e aprovadas, que podem ser replicadas em casa. Confira opções aqui.