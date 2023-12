Saiba qual é a 3ª melhor marca de tapioca do mercado

A tapioca é um ingrediente tipicamente nordestino, mas que conquistou outras regiões do país ao longo dos últimos 20 anos.

Hoje é difícil encontrar alguém que não goste da textura da goma de mandioca recheada com diversos sabores, sejam doces ou salgados.

Por isso, o Paladar realizou um teste às cegas e convidou jurados para experimentar 12 marcas de tapiocas encontradas nos supermercados. A análise dos produtos foi realizada pela textura do produto na embalagem e, depois, no preparo das tapiocas no fogão.

Os critérios para a avaliação foram textura, performance da massa pronta na frigideira, além de aroma, sabor e aparência da tapioca pronta.

Para os jurados, a terceira melhor marca foi a Da Terrinha, que apresentou um visual bonito, aroma suave, boa textura e sabor delicado.

PUBLICIDADE

Caso queira saber o ranking completo com todas as marcas testadas pelos especialistas, leia esta matéria.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa, confira aqui.