Tapioca recheada com morango e chocolate em creme que fica pronta em 5 minutos Foto: Atelie Belê | Tapi Tapioca Por Redação Paladar Tapioca de chocolate com morango Tapioca recheada que fica pronta em 5 minutos; confira a receita Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Morango e chocolate normalmente são uma dupla que as pessoas adoram, já que a fruta quebra o doce, deixando o sabor mais agradável e menos enjoativo. Se juntarmos a mistura com a tapioca, aí o assunto começa a ficar mais interessante. Nesta receita do Diogo Zaver, sócio fundador do restaurante Tapí Tapioca, o creme de avelã tipo Nutella faz a vez do chocolate ao leite e fica bem equilibrado com o morango. A tapioca com recheio doce é uma ótima opção para você servir no café da tarde ou até mesmo se deliciar como sobremesa.