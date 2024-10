Devo ou não colocar sal na água do cozimento? Veja o que dizem os chefs

Das cozinhas das avós aos restaurantes estrelados, o macarrão está presente em todos os lugares. Seja com a massa fresca ou industrializada, com molho branco ou vermelho, o macarrão é amado no mundo inteiro.

Por mais que seja um prato simples, um preparo de um bom prato de macarrão começa na água do cozimento. E, uma das maiores dúvidas: coloco ou não sal na água? Saiba o que dizem os especialistas.

Sal no macarrão: sim ou não?

Muitos cozinheiros colocam óleo na água do cozimento do macarrão para impedir que ela grude, quando, na verdade, deveriam estar colocando sal. Além de dar sabor a massa, o sal tem a função de garantir que o macarrão não grude durante o cozimento.

Então, sim! A água do macarrão precisa ser igual a água do mar: salgada. Quando a água levantar fervura, acrescente o sal e coloque a massa. Para conferir essa e outras dicas de como preparar o macarrão perfeito, leia a matéria do Estadão.

Leia também: como preparar massa fresca em casa?

A massa fresca é mais leve que a irmã industrializada. Além disso, ela é mais fácil de digerir e tem o cozimento mais rápido. Por mais que pareça difícil, é fácil preparar em casa e se deliciar com o preparo. A pastaia Joyce Bergamasco, professora e consultora de empresas, ensina a receita e dá dicas de como acertar no preparo da massa fresca, confira a reportagem de Chris Campos, publicada no Estadão, aqui.

Leia também: receita de linguine ao pesto com burrata

O linguine ao molho pesto é aquele prato simples, mas com cara de sofisticado. Para preparar o pesto, é super fácil. Você vai precisar de 1 manjericão grande, avelã tostada, queijo parmesão, azeite extra virgem, água e sal.

É só bater todos os ingredientes no processador. Dá para colocar a sua marca no pesto, a avelã pode ser trocada por outra oleaginosa, como castanha de caju, para o toque Brasil, ou pinoli, da clássica receita italiana. Para complementar, uma burrata por cima para trazer a cremosidade que faltava. Confira a receita completa do chef Gabriel Marques, do restaurante Nonna Rosa.

Leia também: receita de casarecce all’amatriciana

O All’amatriciana é um molho de tomate apimentado. Além da pimenta calabresa, o que o diferencia de um molho tradicional é o guanciale, é tipo um bacon, mas não é. O guanciale é feito com bochecha de porco defumada, tem um sabor único, o mesmo usado no carbonara.

O casarecce é uma massa curta, clássica da Sicília. Encanta pelo formato de pergaminho. Junte esses dois e se tem o casarecce all’amatriciana do Manduque Massas. Confira a receita completa aqui.