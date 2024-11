Sal de cozinha: exagerou na quantidade em uma receita? Saiba como consertar

O sal é um grande aliado na cozinha para adicionar sabor em pratos. No entanto, ao colocar uma quantidade a mais do que o indicado -ou pesar a mão sem querer- o gosto de uma receita pode se tornar desagradável.

Caso você tenha exagerado na proporção, não se preocupe. Em alguns casos, é possível salvar uma receita com excesso de sal. O professor Jorge Behrens recomenda apostar na batata para essa função.

Considerado neutro, esse ingrediente é capaz de absorver excessos, especialmente em receitas como molhos, feijão ou caldos. Já no caso do arroz salgado, a chef Heloisa Bacellar sugere mergulhar o pão de fôrma na panela, fazendo com que ele absorva o excesso.

Além de descobrir como tentar salvar uma receita com excesso de sal, o guia completo dá alternativas para escapar de outros problemas na cozinha: arroz queimado, excesso de outros temperos e mais.

Sal na água do macarrão?

Ainda sobre esse tempero universal: especialistas recomendam usá-lo na água do macarrão. Assim que a água da panela levantar fervura, o ideal é acrescentar o sal e depois a massa. Além de adicionar sabor, o sal contribui para evitar que o macarrão fique grudento em seu resultado final. Confira detalhes.

Sal x flor de sal

Você provavelmente já ouviu falar da flor de sal, que está ganhando popularidade na gastronomia. Embora possa ser confundida com o sal comum, trata-se de um tipo que não é igual.

A for de sal se diferencia do sal comum pelo sabor, pois tem um gosto menos salgado e, consequentemente, mais suave. Por isso, a flor de sal é usada para dar o toque final diversas receitas, inclusive doces.

Sal no café?

Ensei Neto, especialista em café, compartilhou com o Paladar a explicação sobre uma tendência que você pode ter visto por aí: colocar sal no café. Por mais que pareça uma ideia mirabolante, Neto menciona que tem um porquê.

Algumas pessoas têm substituído o açúcar ou adoçante pelo sal na bebida, que, na quantidade correta, ajuda a amenizar o gosto amargo, se tornando mais agradável. Leia mais.