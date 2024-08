Restaurante lança sanduíche com bolacha de água e sal e gera polêmica na web

Quando falamos em um sanduíche, imaginamos aqueles bem recheados com saladas, ovos, carnes e outros complementos envoltos em um pão, que dão altura e volume para o conjunto. Um restaurante de Buenos Aires decidiu fazer completamente diferente do tradicional: servir um sanduíche com bolacha de água e sal.

Como na gastronomia as possibilidades são infinitas, o sanduíche, complementado com camadas de presunto e queijo entre as bolachas, foi parar no cardápio do restaurante La Biela por 6700 pesos argentinos, o que seria aproximadamente R$ 40.

O sanduíche de bolacha com água e sal, presunto e queijo ganhou repercussão nas redes sociais após a publicação de um cliente e das páginas de gastronomia, o que fez com que muitos internautas discutissem sobre a composição do sanduiche: ‘’é uma piada?’’, comentou um usuário das redes.

