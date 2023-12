Salmão no forno para o Ano Novo: 3 dicas para não errar no preparo

O salmão apresenta muito sabor e suculência em cada mordida dependendo da forma em que é feito seu preparo. Por pratos com a iguaria serem considerados sofisticados, é bom seguir direitinho as orientações na hora da execução.

Com o intuito de te ajudar a montar uma mesa farta no Ano Novo, separamos 3 dicas para preparar a receita de arroz de forno de cogumelos com salmão. A receita rende 3 porções.

Você pode conferir as etapas completas de elaboração do prato clicando aqui. Siga as orientações de Flavio Tomio, do Senac. Abaixo separamos 3 dicas essenciais para não errar no resultado final.

1. Cogumelos: Você pode usar mais de um tipo de cogumelo na receita, com o shitake e shimeji sendo as melhores recomendações.

2. Frigideira: Para dourar a pele do salmão, o ideal é você usar uma frigideira antiaderente com um pouco de óleo e em fogo baixo.

3. Molho: Um toque especial e final pode ser o uso de molhos. Nesse caso, Flavio Tomio sugere que o teriyaki faça a ligação perfeita no combo.