No último dia 4 de novembro, o World’s Best Vineyards 2024 revelou as melhores vinícolas do mundo. Em meio as europeias, uma vinícola do outro lado do planeta se destacou. A chilena VIK, foi eleita a segunda melhor e também foi considerada a melhor da América do Sul.

Situada em 4.300 hectares no Vale Millahue, no Chile, a VIK é uma das vinícolas mais exclusivas do mundo. É aberta ao público e dispõe de hotel e restaurante em um visual futurista e luxuoso.

Arquitetura futurista

Hotel da vinícola Vik em Millahue, no Vale de Apalta, no Chile. Foto: Press Pod/ Divulgação

A Vik é projeto do norueguês Alexander Vik, financista bilionário com experiência em hotelaria. Ele queria um vinho que competisse com os melhores do mundo, um vinho de château. E achou o que procurava no terroir de Millahue, no meio de Colchagua, a 200 km sul da capital Santiago.

PUBLICIDADE

O projeto arquitetônico da adega é do chileno Smiljan Radic. Já o projeto do hotel ficou a cargo do uruguaio Marcelo Daglio, que desenhou uma construção futurista no alto de uma colina com vista em 360 graus com teto de titânio ao estilo Gehryiano.

Nas laterais da construção do hotel há 22 quartos, cada um com decoração temática criada por um artista convidado.

Enoturismo

Além das acomodações de luxo, os visitante estão inseridos em um ambiente com excelentes experiências gastronômicas e uma variedade de atividades para aqueles que desejam sair ou apenas relaxar e admirar as vistas.

Os aventureiros podem escolher andar de bicicleta ou a cavalo ao redor das vinhas. Aulas de ioga também são oferecidas. Além das atividades ao ar livre, os hóspedes podem marcar uma hora no spa ou aproveitar a piscina infinita.

PUBLICIDADE

Gastronomia

A gastronomia também é um dos pontos altos da vinícola, com refeições que incluem os sabores do Chile em três restaurantes distintos, o Milla Milla, o Pavilion e o La Huerrta. Este último é uma opção orgânica e ao ar livre, onde 100% dos ingredientes são colhidos logo antes de serem preparados.

Vinho

Neste ano, a vinícola lançou sua nova safra do VIK, o VIK 2021, que já foi consagrado com a pontuação máxima de 100 pontos por James Suckling, um dos mais prestigiados críticos de vinhos do mundo. O blend foi elaborado pelo enólogo Cristian Vallejo e sua equipe, com duas variedades de uva: 77% Cabernet Franc e 23% Cabernet Sauvignon.