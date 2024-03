Serra da Mantiqueira terá maior produção de azeite em 2024

Nos últimos anos, a produção de azeite no mundo todo tem sido afetada pela escassez da matéria-prima, causado pelas guerras e, principalmente pela crise climática, impactando diretamente o preço do produto final.

Apesar desse cenário ruim, as oliveiras cultivadas na região da Serra da Mantiqueira, que corresponde aos estados brasileiros de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, têm encontrado um clima favorável para a colheita de boas azeitonas, que deve ser feita até este mês de março.

A previsão é que a atual colheita seja superior a do ano passado, com uma extração de aproximadamente 63 mil litros, conforme informou o presidente da Associação dos Olivicultores do Contrafortes da Mantiqueira (Assoolive), Moacir Batista do Nascimento Filho.

