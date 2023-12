Restaurante na Suíça com 3 estrelas Michelin é um dos mais caros do mundo; saiba quanto custa

O portal Insper Paper divulgou o ranking com os 10 restaurantes mais caros do mundo e a sexta posição foi ocupada pelo De L’Hôtel De Ville, localizado na Suiça (Europa), que cobra um valor de US$ 415 (aproximadamente R$ 2046), por pessoa, para a experiência gastronômica única.

O restaurante oferece um menu degustação de onze pratos, que inclui especialidades como mexilhões ao açafrão, filé de cordeiro e caviar Imperial Ossetra. Além disso, o De L’Hôtel De Ville oferece uma extensa carta de vinhos de quarenta páginas para complementar sua refeição.

A localidade também entra na lista dos restaurantes mais caros em comparação aos de outros países, feita pelo portal Insper Paper, que também revela que o De L’Hôtel De Ville carrega três estrelas Michelin, ou seja, outros chefs avaliaram toda a organização simplesmente como ‘’excepcional’'.

Com o cardápio comandando pelo chef Frank Giovani, o menu degustação disponibiliza cerca de onze pratos que incluem os melhores ingredientes de cada especialidade: filé de cordeiro, mexilhões, caviar, outros e uma carta de vinhos de quarenta páginas para acompanhar.

A página oficial do Instagram do restaurante enche os olhos do clientes com pratos visualmente encantadores. Agora, imagine o sabor e mistura de texturas na boca?

