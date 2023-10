Shaking the Bar: Saiba tudo sobre o novo reality de coquetelaria da Sony

Um novo reality promete agitar outubro unindo coquetelaria e empreendedorismo. O Shaking the Bar, novo programa do Sony Channel, começa no próximo dia 10 e irá desafiar os melhores bartenders do Brasil.

O programa será apresentado por Facundo Guerra e contará com jurados de peso, como Alê D’Agostino e Michelly Rossi, especializados em mixologia e que irão julgar os participantes.

Assim como em outros programas de gastronomia, serão duas provas por episódio. Depois da estreia, que eliminará quatro participantes de uma vez, um candidato será eliminado a cada capítulo.

Na primeira etapa, é feita uma prova de empreendedorismo, como por exemplo, a montagem das redes sociais do próprio bar do participante. Em seguida, vem a prova de coquetelaria tradicional para entender a qualidade dos drinques. O candidato que se sair melhor no final do programa, vai ganhar R$ 500 mil e uma consultoria.

Para saber mais sobre o programa, leia a matéria completa.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Assim como nos realities gastronômicos, o Paladar tem receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa. Confira aqui!