‘Shaking the Bar’: conheça o novo reality show de bartenders com Facundo Guerra

Se você é fã de reality shows de culinária, coloque mais uma na conta: Shaking the Bar, novo programa do Sony Channel, quer unir empreendedorismo e coquetelaria. A partir de 10 de outubro, o programa promete que irá desafiar os melhores bartenders do Brasil.

“São 14 bartenders que entram, mas não procuramos o melhor bartender, a melhor técnica ou o melhor drinque. Procuramos aquele que tem potencial de se transformar no melhor empresário, melhor dono de bar. É um programa de empreendedorismo com provas de coquetelaria”, explica o apresentador Facundo Guerra em entrevista ao Paladar.

Além da apresentação de Facundo, o programa contará com jurados de peso: Alê D’Agostino e Michelly Rossi, especializados em mixologia e que irão julgar os participantes.

Facundo Guerra é o apresentador de Shaking the Bar Foto: Guido Ferreira

Assim como acontece em outros programas de gastronomia, são duas provas por programa -- depois do primeiro episódio, que eliminam quatro de uma vez, um candidato é eliminado a cada capítulo. Na primeira etapa, é feita uma prova de empreendedorismo. “Por exemplo: como essa pessoa montaria as redes sociais de seu próprio bar?, explica Facundo Guerra.

Depois vem a prova de coquetelaria tradicional para entender a qualidade dos drinques. O que se sair melhor no final do programa, recebe R$ 500 mil e uma consultoria.

Diferenciais do ‘Shaking the Bar’

Nesse caldeirão de produções gastronômicas que tomou de assalto a TV brasileira nos últimos tempos, o Shaking the Bar busca alguns diferenciais. Além de toda essa questão da competição empresarial, que lembra um pouco o formato do 1 por Todos, da Band, o reality também tem algumas coisas que chamam a atenção. Todo o visual, como cenários e figurino, também ajudam a colocar o programa da Sony em um outro patamar de reality.

“A gente tentou criar um bar perfeito. A cozinha, na parte de bastidores, era a mais equipada do Brasil e deve ser um dos mais equipados do mundo. É algo que nunca vi”, diz Facundo. “A gente tinha que dar as condições para nos mostrarem as técnicas”.

Por fim, Facundo espera que o programa ajude o público a entender a dificuldade que há por trás de um bar e os desafios por trás da preparação de uma bebida. “Quais são os sabores que estão por trás da construção de um bar? É muito mais complexo do que você pode imaginar”, diz Facundo. “Geralmente, o primeiro passo de quem quer empreender é montar bar ou restaurante. É um programa de educação misturado com entretenimento”.