O melhor lugar para comer sobremesa japonesa sem glúten

Pode ser difícil encontrar doces sem glúten gostosos, mas algumas confeitarias de São Paulo querem fazer diferente. Hoje, vários lugares se preocupam em adaptar os preparos e entregar produtos de qualidade para os celíacos.

Além disso, já existem vários estabelecimentos especializados em produtos sem glúten. Se você busca um lugar para comer sobremesas japonesas, confira o melhor lugar para comer choux cream sem glúten em São Paulo, publicado pelo Paladar.

Amay Patisserie

Os celíacos vão ser muitos felizes se decidirem visitar a Amay Patisserie. A confeitaria no bairro do Paraíso é especializada em sobremesas sem glúten, inclusive as choux cream. Destaca-se o sabor tradicional, recheado com creme légère, creme de confeiteiro de textura aerada e aromatizado com fava de baunilha.

Na casa, são várias opções de preparos com frutas frescas. Além do choux cream, o estabelecimento também se destaca pelos bolos bem fofinhos e de sabores variados. Sendo celíaco ou não, o Amay vale a visita.

