Sobremesas brasileiras ganham destaque entre as 100 melhores do mundo, veja quais

O Brasil é destaque entre as 100 melhores sobremesas do mundo, segundo o TasteAtlas. O guia gastronômico atualizou a lista no mês de junho e o Bombocado apareceu em 22º lugar, enquanto o Pudim de Leite Condensado (35º lugar) e o Mousse de Maracujá (42º lugar) também estiveram entre as 50 melhores posições.

Bombocado brasileiro (22º lugar)

Também conhecido como queijadinha, esta sobremesa é preparada com ingredientes como manteiga, leite, coco e parmesão, que quando combinados são assados e depois resfriados. O preparo resulta em um sabor adocicado na medida certa.

Queijadinha

A sugestão para o preparo é utilizar coco fresco e queijo minas ou meia-cura ente os ingredientes. Essa receita fácil rende aproximadamente 15 porções da sobremesa. Veja a receita completa aqui.

Queijadinha caseira da Helô Bacellar Foto: Ana Bacellar/Na Cozinha da Helô/Divulgação

Pudim de leite condensado (35º lugar)

O pudim pode ser encontrado em padarias, restaurantes e ainda ser feito em casa. Seja qual for sua preferência, o sabor adocicado, textura cremosa e toque caramelado do doce conquista paladares ao redor do mundo, ficando em 35º lugar na classificação.

Pudim de leite condensado clássico

A chef Heloisa Bacellar compartilhou com o Paladar esta receita de pudim de leite condensado, considerada clássica, e ainda deu dicas para que a receita tenha sucesso. Veja a receita completa aqui.

Aprenda a fazer um pudim de leite condensado clássico Foto: Heloisa Bacellar | Na Cozinha da Helô

Mousse de maracujá (42º lugar)

O mousse de maracujá inclui leite condensado entre os ingredientes misturados com a fruta e suas sementes, resultando em um doce muito cremoso e com sabor acentuado do maracujá.

Mousse de maracujá

Uma das características marcantes desta sobremesa é a sua refrescância no paladar. Utilize principalmente leite condensado, creme de leite e polpa de maracujá entre os ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Mousse de maracujá Foto: Pousada Casa de Maria

As 3 melhores sobremesas do mundo

Apesar do destaque brasileiro quando o assunto é doce, outros países também apareceram na lista complementando o pódio. O Pastel de nata, de Portugal, ficou em primeiro lugar, enquanto o Pastel de Belém (Portugal) e o Sorvete de Creme Coagulado (Inglaterra) ocuparam a segunda e terceira posição, respectivamente.

TasteAtlas

A classificação do TasteAtlas considera a opinião de usuários ao redor do mundo, que não são críticos ou especialista em gastronomia, e interagem com a plataforma avaliando pratos e restaurantes de diversas localidades. Os dados são reunidos pelo TasteAtlas e a classificação completa temática, como no caso das sobremesas acima, é divulgada.