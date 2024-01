Sopa: 5 opções de receitas para uma refeição mais leve

A sopa é uma alimento rico em hidratação e nutrientes justamente por levar legumes e outros ingredientes cheios de sabor, proteína e carboidrato, como carnes e arroz.

Além disso, as sopas são refeições leves que funcionam como pratos principais e podem ser feitas com os mais variados tipos de alimentos, sendo extremamente versáteis e que nunca enjoam, justamente pela grande quantidade de sabores.

A seguir, veja cinco opções de receitas de sopas leves e deliciosas:

Sopa de lentilha com limão e couve

Uma sopa de lentilhas leve e muito saborosa por ser acompanhada de limão e couve. É feita com lentilha rosa, também conhecida como lentilha libanesa, e tem textura suave, que fica amarelada quando cozida. Veja a receita completa aqui.

Sopa gelada de pepino e iogurte

Uma opção gelada de sopa, essa receita ajuda a aplacar o calor e servida num copo de pinga funciona como um aperitivo. Veja a receita completa aqui.

Sopa de ervilha com chantilly de ervas

Um prato surpreendente pela mistura de textura e sabores que combinam perfeitamente. Com uma colherada de chantilly levemente salgado e um toque de ervas aromáticas essa sopa é uma verdadeira surpresa. Veja a receita completa aqui.

Sopa de abóbora cabotiá com legumes

Essa receita de sopa de abóbora é bem fácil e mistura os sabores doces e salgados de uma forma bem apetitosa. Veja a receita completa aqui.

Sopa de cebola

Há várias formas de preparar uma sopa de cebola, seja em fatias ou picadas, pão no topo ou no fundo, essa receita sempre fica deliciosa. Para ter um prato mais leve, um truque é assar as cebolas antes de colocá-las na panela. Veja a receita completa aqui.