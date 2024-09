Testamos 10 marcas de sorvete de chocolate do mercado; conheça a 3ª melhor

Sorvete de chocolate: para os brasileiros, é difícil competir com essa escolha. De acordo com um levantamento de 2023 da ABIS (Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes), o Brasil produz cerca de 1,08 bilhão de litros de sorvete por ano, mostrando a força do mercado e o gosto popular pelo gelado.

Desse montante, o sabor campeão no coração dos brasileiros é o de chocolate, seguido por creme e morango. Com tantas opções no mercado, como escolher os melhores? O Paladar testou as 10 marcas de sorvete de chocolate, confira o vencedor da medalha de bronze no nosso pódio:

SAO PAULO SP 21/08/2024 PALADAR - TESTE DE MILK SHAKE - Na foto sorvete St. Marche. Imagens do teste de Milk Sake de chocolate. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: Taba Benedicto/ Estadão

St. Marche

O sorvete de chocolate belga da marca própria do supermercado conquistou medalha de bronze no teste às cegas. É elaborado com cacau em pó, leites integral e desnatado em pó, além de estabilizantes. Apresenta um sabor gostoso de cacau, mas mais sutil do que os dois melhores na lista.

Dicas para escolher o sorvete no supermercado

Ao Paladar, o mestre sorveteiro Francisco Sant’Ana, da Escola de Sorvete de São Paulo, deu dicas valiosas para ajudar os consumidores a escolher os melhores sorvetes no supermercado. Confira abaixo:

Opte pelos que têm uma matéria-prima de qualidade, muitos fabricantes usam cacau em pó. Além disso, priorize as opções que usam creme de leite fresco, e não óleos vegetais. Confira mais detalhes sobre a degustação às cegas na matéria completa.

Receita de sorvete de chocolate caseiro

Mas, se você estiver sentindo-se inspirado na cozinha, porque não fazer seu próprio sorvete de chocolate em casa? Trouxemos uma receita simples, mas deliciosa de sorvete de chocolate caseiro. Saiba mais.