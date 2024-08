Conheça o sorvete turco que é consumido com garfo e faca; veja vídeo

Tradicionalmente, estamos acostumados com sorvetes gelados de textura cremosa e suave. No entanto, o sorvete turco, conhecido como dondurma, oferece uma experiência diferente.

Produzido na província de Kahramanmaraş, no sul da Turquia, o dondurma é famoso por sua textura espessa, densa e elástica. E em vez de lambê-lo de um cone, esse sorvete é apreciado de uma forma única: servido em um prato e consumido com garfo e faca.

De acordo com a BBC, os únicos ingredientes necessários para se produzir o dondurma são uma mistura de leite de cabra, ovelha e vaca, salep (farinha de bulbo de orquídea) e açúcar de beterraba. “Se você quer o original, faça com leite de cabra puro. Para a consistência, usamos salep de qualidade das montanhas”, explicou Mehmet Vanlı, mestre de sobremesas que administra a loja Hacıhaliloğlu em Bayrampaşa e faz dondurma há meio século.

Diferentemente do sorvete habitual que conhecemos, no calor do sol, o dondurma não derrete facilmente. “Mas derrete no vento”, disse Vanlı.

Produção complicada

O sucesso do sorvete turco, vem também da sua dificuldade em produzi-lo, já que metade dos ingredientes são das montanhas. Monte Ahır, é o nome da montanha onde apresenta uma alta biodiversidade. Como por exemplo, o leite das cabras pastando em meio a ela são nutritivos, por causa do tomilho, açafrão e jacinto que se alimentam.

Além disso, a orquídea salep, que é usada na fabricação, também é encontrada nessa montanha e ela é responsável em permitir que o sorvete estique continuamente sem quebrar, como uma espécie de estabilizador, como explicado pelo Dr. Kübra Yüzyüncil, pesquisador de alimentos e agricultura para BBC.

